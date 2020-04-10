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صباح البلد يبرز اجتماع مجلس الوزراء وآليات صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:46 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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محمود محسن
أبرز برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، الخبر الذي نشره موقع صدى البلد الإخباري والذي جاء بعنوان " فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء .. الإعلان عن آليات صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. بدء الصرف من١٣ وحتى الخميس ١٦ أبريل".

وجاء محتوى الخبر 
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلو الجهات المعنية. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة، فى هذه الظروف الدقيقة التى يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التى تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التى قررها الرئيس بصورة كريمة.

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