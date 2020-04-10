جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة الأردنية

صبا مبارك

بعيد ميلادها الـ 44، وقد اعتادت صبا مبارك على مشاركة متابعيها على

الانستجرام

بمختلف الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، حيث كشفت أزياؤها بأنها تجمع بين الأناقة والجرأة.