جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة الأردنية صبا مبارك بعيد ميلادها الـ 44، وقد اعتادت صبا مبارك على مشاركة متابعيها على الانستجرام بمختلف الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، حيث كشفت أزياؤها بأنها تجمع بين الأناقة والجرأة.
تعتمد صبا مبارك على ارتداء قطع الملابس العصرية والملفتة، فهى تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة، كما تظهر بإطلالات و تصميمات تكشف عن قوامها المثالى.
تحرص الفنانة الأردنية صبا مبارك، فى بعض الأحيان على ارتداء الملابس قطع الملابس ذات التصميمات الملفتة و الغير تقليدية، مما جعلها تتمتع بذوق مختلف عن غيرها من النجمات.
وتتميز صبا مبارك أيضا بأنها تعتمد على صيحات المكياج المواكبة الموضة والتى تبرز جمال ملامحها فهى عادة تخطف الأنظار بلمسات مكياجها، إضافة إلى تطبيقها لتسريحات الشعر المتناسقة مع وجهها.