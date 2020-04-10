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فن

الجمهور يلاحق محمد ثروت على جوجل.. اعرف السبب

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:04 ص
محمد ثروت
محمد ثروت
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آيه عاطف
يواصل الجمهور ملاحقة الفنان محمد ثروت على "جوجل"، وذلك بسبب إحيائه أكبر الحفلات الأون لاين للإنشاد الديني بعنوان " مناجاة" بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بالرغم من مرور يومين على إحيائه الحفل.

وقدم محمد ثروت، العديد من الأدعية الدينية والأناشيد المختلفة كا من بينها " قمرا سيدنا النبي"، يا مالك القدر، لأجل النبي وغيرها.

يذكر أن محمد ثروت، كشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن فكرة إقامة الحفلة على اليوتيوب، قائلا: "كنت حزين بسبب الظروف المحيطه بنا، ابني أحمد ثروت اقترح عليَّ التوجه لليوتيوب وأن له جمهور كبير؛ قلت له هجرب".

وأضاف "أيضاَ أعجبتني الفكرة و أتممنا تجهيزاتنا، وبدأنا الإجراءات لإقامة أكبر ليلة إنشاد ديني على الموقع متخذين الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار كورونا.
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