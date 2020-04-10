روسيا اليوم تشيد بتعامل مصر في إزالة الأبنية المخالفة.. فيديو





وأوضحت القناة، أن مصر نفذت حملات مداهمة شملت 15 محافظة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وهدم الأبنية المخالفة.





وأسفرت الحملة عن 1437 إزالة فورية وإعادة 1088 فدان ‏من أراضي الدولة.

وفى سياق أخر أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تأكيدا لهيبة الدولة والتطبيق الحازم للقانون حفاظا على حقوق الدولة.









وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية ومنذ أوائل مارس وحتى اليوم الخميس والتى تضمنت فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة فقد تم إزالة 73 حالة تعد بالبناء العشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و15 قيراطا وسهمين.





عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يوضح تعامل مصر مع الأبنية المخالفة، وعرضت لقطات من عمليات الإزالة للمبانى التى ظهرت خلال محاربة مصر لفيروس كورونا.