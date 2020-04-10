AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

روسيا اليوم تشيد بتعامل مصر في إزالة الأبنية المخالفة.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:13 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
Advertisements
البهي عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يوضح تعامل مصر مع الأبنية المخالفة، وعرضت لقطات من عمليات الإزالة للمبانى التى ظهرت خلال محاربة مصر لفيروس كورونا.

وأوضحت القناة، أن مصر نفذت حملات مداهمة شملت 15 محافظة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وهدم الأبنية المخالفة. 

وأسفرت الحملة عن 1437 إزالة فورية وإعادة 1088 فدان ‏من أراضي الدولة.
 
وفى سياق أخر أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدى بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تأكيدا لهيبة الدولة والتطبيق الحازم للقانون حفاظا على حقوق الدولة.


وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية ومنذ أوائل مارس وحتى اليوم الخميس والتى تضمنت فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة فقد تم إزالة 73 حالة تعد بالبناء العشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بمساحة إجمالية  بلغت 3 أفدنة و15 قيراطا وسهمين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 144 حالة تعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

حملات جمهورية لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. استرداد 10 آلاف متر في البحيرة.. و 1811 تعديًا بالمنيا.. 605 حالات ببني سويف

حق الشعب.. إزالة 72 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الشرقية

حق الشعب.. إزالة 39 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة في البحيرة

حق الشعب.. إزالة 2631 حالة تعدى على أملاك الدولة في الشرقية

حق الشعب .. إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد نوال أبو الفتوح.. قصة رحيلها المأساوية بسبب السرطان

عجوز عمره 101 عام يهزم كورونا.. أكبر شخص في العالم يشفى من الفيروس

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 3-4-2020

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

أشرف صبحي فاوضني.. أحمد حسن يكشف سر رحيله عن الأهلي وانضمامه للزمالك

حدث ليلا.. قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم.. وزارة الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا...محافظ الجيزة يوضح حقيقة الإصابات الجديدة بقرية المعتمدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

شاهد.. زوجان بريطانيان يتحديان الشرطة في حظر التجول بحفل شواء