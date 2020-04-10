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اقتصاد

%22 ارتفاعا في إنفاق الكوريين الجنوبيين عبر الإنترنت في مارس بسبب كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:01 م
الإنفاق عبر الإنترنت
الإنفاق عبر الإنترنت
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أ ش أ
أظهرت بيانات اليوم الجمعة ارتفاع إنفاق الكوريين الجنوبيين بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت بأكثر من 22% في مارس حيث امتنع المستهلكون عن الخروج بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وبلغ الإنفاق عبر الإنترنت بواسطة بطاقات الائتمان لـ 8 شركات - شينهان وسامسونغ وكي بي كوكمين وهيونداي وبي سي ولوتيه وأوري وهانا - 10.03 تريليون وون(8.3 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 22.3% عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي المقابل، انخفض الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان بوضع عدم الاتصال بالانترنت بنسبة 10.4% على أساس سنوي إلى 30.7 تريليون وون، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4.1% في إجمالي الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان.

وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إجمالي الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان على أساس سنوي منذ أبريل 2014 في أعقاب كارثة انقلاب العبارة "سيوال" التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص.

وترجع الزيادة الحادة في الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت إلى العمل عن بعد وتدابير التباعد الاجتماعي وسط انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أجبر المواطنين على تجنب الخروج غير الضروري، وشراء الطعام والضروريات اليومية الأخرى عبر الإنترنت. 

وفي فبراير، قفزت مبيعات البائعين عبر الإنترنت أكثر من 30% على أساس سنوي.

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