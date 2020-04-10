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أمين الحكم المحلي السابق: قيمة الأراضي المنهوبة في الإسكندرية تتخطى 100 مليار جنيه.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:02 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمود محسن
أكد المهندس محمد عبد الظاهر  أمين الحكم المحلى السابق، أن تعليمات الرئيس بتحويل مرتكبي المخالفات إلى المحاكم العسكرية، أمر فى غاية الأهمية، من منطق أن إجراءات التقاضى فى المحاكم العسكرية أسرع بكثير من المحاكم العادية.

وأضاف "عبد الظاهر"، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سرعة التعامل مع مخالفات البناء، جاء من أجل الحفاظ على حقوق المصريين والدولة معًا.

وتابع أمين الحكم المحلى السابق: "كان لابد أن يكون هناك ردع، وهذا العنصر لم يكن متوفر خلال الفترة الماضية ولكنه متواجد بقوة الآن".

وأشار المهندس محمد عبد الظاهر إلى أن السرعة فى التعامل مع مخالفات البناء أمر فى غاية الأهمية، كون المقاولين يقومون بالمخالفة ومن ثم البيع للغير.

وقال أمين الحكم المحلى السابق: "لو جبنا حق الدولة فى الأراضى المنهوبة فى محافظة الإسكندرية فقط سنجمع أكثر من 100 مليار جنيه".
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