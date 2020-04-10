مفاجأة.. بريطانيا لا تدرج المسنين ضحايا كورونا في حصيلة الوفيات

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن احتمالية وفاة أكثر من 1000 مسن جراء فيروس كورونا المستجد، بدور رعاية المملكة المتحدة، دون أن يتم احتسابهم في حصيلة الوفيات الرسمية.





ووفقًا للصحيفة البريطانية، كشف مكتب الإحصائيات الوطنية هذا الأسبوع لأول مرة عن وفاة 20 شخصًا في دور رعاية إنجلترا وويلز جراء إصابتهم بفيروس كورونا حتى 27 مارس.





بينما أبلغ اثنان من مقدمي الخدمات في بريطانيا، عن وفاة أكثر من 200 مسن في دور الرعاية حتى الآن.





كان يمكن أن يموت أكثر من 1000 شخص من فيروسات تاجية في دور الرعاية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، دون أن يتم احتسابهم في حصيلة القتلى الرسمية.





لكن هيئة الرعاية بإنجلترا، قدرت عدد الوفيات الحقيقي قد وصل إلى 1000 حالة، خاصة أن هناك فارقًا لمدة 17 يومًا بين الوفيات وإعلانها، مما يعكس مخاوف من أن يكون عدد القتلى في دور الرعاية أعلى بكثير.





وأكدت الصحيفة، أن خبراء يحذرون من أن الاختلاف في الأرقام يشير إلى أن الحكومة ربما تستهين بالتأثير الحقيقي للوباء على كبار السن الأقل مناعة والأكثر ضعفًا وعرضة للإصابة به.





وأشارت إلى أن عدد القتلى اليومي الذي أبلغت عنه الحكومة يتعلق فقط بالوفيات في مستشفيات الخدمات الصحية بإنجلترا فقط.





وكان عمال الرعاية المنزلة في جميع أنحاء البلاد أكدوا أنهم ما زالوا يفتقرون إلى معدات الوقاية الشخصية الكافية للتعامل بشكل صحيح مع فيروس كورونا.