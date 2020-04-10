شوارع الرياض تخلو من المواطنين بعد فرض حظر التجوال الكامل.. فيديو





وأعلنت المملكة العربية السعودية فى وقت سابق حظر التجول على مدار 24 ساعة يوميًا في عدد من المناطق، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا.





وقررت الداخلية السعودية فرض حظر التجول طوال اليوم في كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، إضافة إلى فرض حظر التجول أيضا في جميع أرجاء جدة والطائف والقطيف والخبر.





واتخذت الداخلية السعودية قرارا بمنع ممارسة أي أنشطة تجارية في المناطق المفروض بها حظر التجول، إلا في المرافق الصحية والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية.

وأوضحت أنه سيتم السماح في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية حاجز الـ2500 إصابة.



