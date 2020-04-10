AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شوارع الرياض تخلو من المواطنين بعد فرض حظر التجوال الكامل.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:51 ص
شوارع الرياض
شوارع الرياض
Advertisements
البهي عمرو
عرضت قناة الحدث مقطع فيديو من الرياض بالمملكة العربية السعودية يكشف حالة الشوارع،التي تكاد تكون خالية تمامًا من المواطنين وذلك بعد فرض حظر التجوال الكامل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية فى وقت سابق حظر التجول  على مدار 24 ساعة يوميًا في عدد من المناطق، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا.

وقررت الداخلية السعودية فرض حظر التجول طوال اليوم  في كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف،إضافة إلى فرض حظر التجول أيضا في جميع أرجاء جدة والطائف والقطيف والخبر.

واتخذت الداخلية السعودية قرارا بمنع ممارسة أي أنشطة تجارية في المناطق المفروض بها حظر التجول، إلا في المرافق الصحية والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية.

وأوضحت أنه سيتم السماح في أضيق نطاق للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية.
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية حاجز الـ2500 إصابة.

بينما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد ما يقرب من 40 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

392 حالة بينهم ممرضة.. خريطة تسلل إصابات كورونا إلى السعودية

شاهد.. شوارع السعودية بعد فرض حظر التجوال

حصيلة جديدة لأعداد المصابين بـ كورونا في السعودية.. ترتيب مكة والمدينة

فرض حظر تجول شامل في الرياض وعدد من المحافظات السعودية

خلال 12 ساعة.. ارتفاع جديد في عدد إصابات كورونا بالسعودية

أخبار السعودية اليوم: فرض حظر تجول شامل في الرياض وعدد من المناطق.. 1000 سيارة إسعاف مجهزة لمصابي كورونا.. وعودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة في يونيو المقبل

ترشيحاتنا

مفاجأة في نتائج تحاليل 10 حالات خالطوا سيدة توفيت بكوررنا في أسوان

برقصة الزومبا.. كولومبيا ترفع معنويات شعبها خلال العزل المنزلي

أمل الأنصاري.. طبيبة كويتية أثارت الجدل بإعلانها عن علاج سري لفيروس كورونا

فيلم رعب.. وفاة شابة في جنازة والدتها المصابة بـ كورونا

قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. تعدى على صديقه أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

أسعار bmw اليوم في مصر .. صور

شاهد.. مصر تشارك في مؤتمر أوبك+ الطارئ لضبط سوق النفط