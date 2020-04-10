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اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات اليوم الجمعة 10-4-2020‎

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:02 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
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أحمد علام
سجل سعر صرف الدينار الكويتي  مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة  10-4-2020  تباينًا في السوق الكويتي.

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.


سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.21  دولار أمريكي.

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.70 جنيه مصري.

سجل سعر  1 يورو = 0.34 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.93 يورو.

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,57 جنيه استرليني.

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.48 دولار كندي.

وسجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.05 دولار استرالي.

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 348.59 ين ياباني.

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.082 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.08 ريال سعودي. 

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي = 176.84جنيه سوداني.

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.70 ريال قطري

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