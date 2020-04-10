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أخبار العالم

أمير الرياض يوجه رسالة للسعوديين .. ماذا قال

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:05 ص
أمير منطقة الرياض
أمير منطقة الرياض
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محمود نوفل
اطلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة.

واستعرض التقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما اطلع  على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأشاد  الأمير فيصل بن بندر بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول ، مقدمًا شكره وتقديره على التزامهم. 

كما قدم  شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الغالية. 
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