تعافت من كورونا ثم توفيت.. تفاصيل وفاة الحالة الثانية في مستشفى إسنا

أعلن الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن وفاة الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا والتي تخضع للعلاج بمستشفى العزل في إسنا لافتا إلى أنها توفيت أمس.





وأشار جمعة، إلى أن المصابة هي سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، موضحا أنه تواصل مع الكنيسة في مدينة جرجا مسقط رأس المتوفاة، لتوفير سيارة تكريم موتى لنقل المتوفاة من مستشفى العزل.





وأضاف جميعة، أنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة بالأقصر لسرعة استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة، لافتا إلى أنه تفاجأ أن المتوفاة تحولت نتيجة تحليل فيروس كورونا بعد تلقى العلاج بالمستشفى من إيجابي إلى سلبي.





وأضاف أن المصابة تعاني من أمراض بالقلب والسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى، مؤكدا ان سبب الوفاة هو "سكتة قلبية".





يذكر أن محافظة سوهاج سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا، توفيت الحالة الأولي منذ أيام، بمستشفي العزل وهي لرجل يقيم قرية خارفة بجرجا، ويبلغ من العمر 84 عاما كان عائدا من رحلة العمرة، وتم فحص جميع المخالطين للحالة الأولى ولم تثبت إصابة الشخص بالفيروس.





والحالة الثانية عقب اكتشافها تم وضع المخالطين لها تحت الحجر المنزلي، ويبلغ عددهم 4 أسر، لا زالوا تحت الحجر المنزلي.





كما عقد وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعا مع مشايخ الأزهر وائمه مساجد الأوقاف، بحضور الدكتور محمد عاطف، مدير إدارة الرعاية الأساسية

وتم خلال الاجتماع وضع سيناريو فى حالة حدوث وفاة بسبب الكورونا وكيفية التعامل مع المتوفى من الناحية الشرعية وأخذ الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية اللازمة والكافية، وتم التدريب العملى على استعمال الواقيات الشخصية اللازمة لإجراء الغسل الشرعي والنقل بسيارات تكريم الموتي وطريقة الدفن الشرعية السليمة.