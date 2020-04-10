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أخبار العالم

300 ألف تركي بين القتل والاستبداد.. أردوغان يقمع السجناء والحريات رغم تفشي كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:06 ص
أردوغان يقمع السجناء
أردوغان يقمع السجناء والحريات رغم تفشي كورونا
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سمر صالح
تعيش تركيا فى أزمة كبيرة بين استبداد الحاكم وتفشي فيورس كورونا القاتل حيث تم تسجيل حوالي 50 ألف حالة إصابة، وحوالي 1000 حالة وفاة منذ ظهور الحالة الأولى في 10 مارس ، وبدلا من مواجهة الأزمة اختلف البرلمان التركي حول إخلاء سبيل 90 ألف سجين جنائي بينما يبقي السجناء السياسيين محبوسين ويبلغ إجمالي عدد السجناء فى تركيا 300 ألف شخص.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم القانون للإخراج أنصاره من السجون والإبقاء على معارضيه تحت خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحيفة، أنه عندما وصل حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان إلى السلطة في عام 2002، كان عدد المعتقلين والسجناء في تركيا يبلغ 60 ألف شخص، ولكنه الآن زاد ليصل إلى حوالي 300 ألف أي 5 أضعاف الرقم الأساسي.

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