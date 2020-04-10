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تراجع الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:31 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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البهي عمرو
عرضت قناة الحدث مقطع فيديو، يبرز تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية، وذلك بعد عمل فحوصات لـ نصف مليون شخص.

وكشف التقرير أن كوريا الجنوبية، لم تفرض حظر التجوال ولكن طالبت المواطنين بالاتبتعاد عن بعض.


وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية:"يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن "COVID-19".


وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.


وأكد أنه في الـ 100 يوم الأخيرة، أظهر لنا فيروس كورونا  COVID-19 الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالدول الغنية، ولا يزال يتعين علينا أن نرى الدمار الذي يمكن أن يلحقه في البلدان الفقيرة والأكثر هشاش،. نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك، كان أحد الأسباب الرئيسية لإعلاننا حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي في يناير، هو أن البلدان والمجتمعات وخاصة تلك التي لديها أنظمة صحية ضعيفة سيكون لديها الوقت للاستعداد، مضيفا أنه بدون المساعدة والعمل الآن، يمكن أن تعاني البلدان الفقيرة والمجتمعات الضعيفة، من دمار هائل، إن أعداد الإصابات في أفريقيا صغيرة نسبيًا الآن، لكنها تزداد بسرعة.


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