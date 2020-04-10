جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظم دورة أون لاين لتشخيص فيروس كورونا.. وطلاب طب.. جاهزون للخدمة بالجيش الأبيض.. ومستشفى 15 مايو تحتفل بشفاء 37 حالة من كورونا

وأوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أنه تم خروج 37 حالة من "مستشفى 15 مايو والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا" بعد تماثلهم للشفاء من المرض، مؤكدًا أن الطاقم الطبي داخل المستشفى من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وفريق العمل من مستشفى الطلبة والإدارة الطبية بالجامعة يقومون بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى تعبيرا عن السعادة بحالات الشفاء، مشيدا بدور قيادات الجامعة والجهات المختلفة فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى.





وأوضح الأستاذ الدكتور وائل عمر المدير الطبي لمستشفى 15 مايو أن المستشفى" هي خط دفاع قوي بمحافظة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا حيث تم تخصيص المستشفى من قبل وزارة الصحة لتكون المستشفى الخاص باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة للتعامل مع هذا الفيروس، وسجلت المستشفى مؤخرا ارتفاع معدلات الشفاء بها، حتى بلغت حالات الشفاء ٣٧ حالة حتى الآن، حيث ترتفع معدلات الشفاء يوما بعد يوم، ويتم خروج الحالات من المستشفى بعد التعافي والشفاء من المرض.







