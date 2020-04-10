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جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظم دورة أون لاين لتشخيص فيروس كورونا.. وطلاب طب.. جاهزون للخدمة بالجيش الأبيض.. ومستشفى 15 مايو تحتفل بشفاء 37 حالة من كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:31 م
مواجهة الكورونا
مواجهة الكورونا
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كريم ناصر

  • بشرى سارة من مستشفى العزل بـ 15 مايو.. تفاصيل شفاء 37 حالة
  • طب حلوان تنظم دورة تدريبية لتشخيص فيروس كورونا أون لاين
  • جاهزين متطوعين لبلدنا مش خايفين.. مبادرة طب حلوان ضد كورونا

أعلنت مستشفى 15 مايو النموذجي التابعة لوزارة الصحة بإشراف طبي من كلية الطب بجامعة حلوان عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 37 حالة.جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.  

وأكد رئيس الجامعة أن جميع فريق العمل الطبي والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبي بتفاني منقطع النظير فى معالجة المصابين، في ظل استعدادات المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية كأحد مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.

وأوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب  أنه تم خروج 37 حالة من "مستشفى 15 مايو والمخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا" بعد تماثلهم للشفاء من المرض، مؤكدًا أن الطاقم الطبي داخل المستشفى من أعضاء هيئة التدريس  بكلية الطب وفريق العمل من مستشفى الطلبة والإدارة الطبية بالجامعة يقومون بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى تعبيرا عن السعادة بحالات الشفاء، مشيدا بدور قيادات الجامعة والجهات المختلفة فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى. 

وأوضح الأستاذ الدكتور وائل عمر المدير الطبي لمستشفى 15 مايو أن المستشفى"  هي خط دفاع قوي بمحافظة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا حيث تم تخصيص المستشفى من قبل وزارة الصحة لتكون المستشفى الخاص باستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعد أن تم تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة للتعامل مع هذا الفيروس، وسجلت المستشفى مؤخرا ارتفاع معدلات الشفاء بها، حتى بلغت حالات الشفاء ٣٧ حالة حتى الآن، حيث ترتفع معدلات الشفاء يوما بعد يوم، ويتم خروج الحالات من المستشفى بعد التعافي والشفاء من المرض.


نظّمت كلية الطب بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية في خطوة هي الأولى من نوعها أول دورة تدريبية عن طرق تشخيص وعلاج ڤيروس كورونا وكيفية مكافحة العدوى والوقاية من طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وذلك اون لاين، تفعيلا لمبادرة "خليك مستعد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى.

 

وأكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب، أن الدورة التدريبية تمت من خلال تطبيق Zoom بحضور (100) طالب، ومع تزايد رغبة حضور العديد من الطلاب الذين لم تتاح لهم فرص المشاركة لاكتمال العدد تقرر تنظيم العديد من الدورات التدريبية بنظام التعليم عن بعد من خلال هذا التطبيق لكي يستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب بعد نجاح التجربة الأولى. 


وتوجه طلاب الكلية بالشكر والتقدير للدكتور محمد بدر مدرس طب الحالات الحرجة والطوارئ على جهده الكبير في محاضرته فى الدورة التدريبية والرد على استفسارات جميع الطلاب على مدار أكثر من ساعتين.


يأتي ذلك فى إطار خطة جامعة حلوان الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى ظل حرص كلية الطب بالجامعة على توعية أكبر قدر ممكن من الطلاب بڤيروس كورونا المستجد (COVID 19).



أعلنت كلية الطب بجامعة حلوان مشاركتها فى مبادرة "خليك مستعد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمساعدة الجيش الأبيض للقضاء على فيروس كورونا.


وأعلنت كلية الطب بجامعة حلوان عن المشاركة في مبادرة " جاهزين متطوعين لبلدنا مش خايفين "، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب، حيث تم تدريب طلاب كلية الطب للتطوع فى مستشفيات العزل  من أجل تكوين خط دفاع ثانى للجيش الأبيض للتعامل مع الحالات الحرجة بكافة الطرق التى تم التدريب عليها.


وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالدور الحيوي والهام لكلية الطب، موضحا أن طلاب كلية الطب بجامعة حلوان تم تأهيلهم وتدريبهم على أعلى مستوى كأطقم طبية مساعدة للتعامل مع الحالات الحرجة وخاصة مرضى فيروس الكورونا، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، مع حرص الجامعة على توفير كافة وسائل الأمان والوقاية لطلاب كلية الطب 


وأكد رئيس جامعة حلوان أن مثل هذه الظروف الاستثنائية تظهر معدن المصرى الاصيل وتكاتف كل المجتمع عند الشدائد، مشيرا إلى أن طلاب كلية الطب على أتم الاستعداد للتطوع فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة. 


ونوه الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب إلى أن فريق عمل كلية الطب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والاداريين جميعهم على أتم الاستعداد للعمل فى دعم القطاع الصحي التوعوي والتثقيفي للمخالطين للمرضى فى المستشفيات.


وأشار عميد كلية الطب إلى أن وقت الازمات كلنا مستعدون أن نساند بلدنا، لذلك تم تدريب  طلاب الكلية على كيفية عزل حالات الاشتباه، والتدريب على طرق الوقاية، وكذلك كيفية سحب عينات من المرضى وتحليلها فى المعامل، كما تم تدريب الطلاب على  استخدام أجهزة التنفس الصناعى داخل الرعاية المركزة وكيفية متابعة حالة المرضى لخدمة الدولة  فى هذا الوقت العصيب كمتطوعين حيث بذل فريق كلية الطب جهود كبيرة من أجل تنظيم وتدريب الطلاب ودعمهم للمشاركة من خلال د هيثم سويلم  منسق الأنشطة الطلابية وفريق أعضاء هيئة التدريس ا. د فاطمه الزهراء ود محمد بدر. 

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