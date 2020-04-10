لو طفلك سخن.. 6 نصائح لعلاج ارتفاع الحرارة

في الغالب لا تبدو على الأطفال المصابين بالحمى الشديدة نسبيًّا علامات مرض معين، ويعتمد علاج الحمى على إستراتيجيات الرعاية المنزلية التي تساعد على تلقي العلاج.. إليك 6 نصائح للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة لدى الطفل:
- تشجيع طفلك على تناوُل السوائل
- ارتداء طفلك لملابس خفيفة.
- استخدم بطانية خفيفة إن كان طفلك يشعر بالقشعريرة حتى تنتهي.
- لا تعطِ الأسبرين للأطفال أو المراهقون.
- لا تعطي رضيعًا أي نوع من مسكنات الألم حتى يتم التواصل مع الطبيب وتقييم حالة الطفل.
- إذا كان طفلك يبلغ من العمر ستة أشهر أو أكبر، فأعطِه أسِيتامينُوفين (تيلينول، وأدوية أخرى) أو أيبوبروفين (أدفيل، ومورتين، وأدوية أخرى). اقرأ الملصقات بحرص لمعرفة الجرعة المناسبة.
- إن كان طفلك أقل من 3 أشهر ومصاب بالحمى، من المهم الحصول على المساعدة الطبية فورًا.
اسعَ للعناية الطبية إن ظهر على طفلك في أي عمر أي مما يلي:
- التهيُّج، أو التصرف بشكل غير طبيعي، والذي لا يحسن حتى بعد أخذ الأدوية لخفض الحمى
- علامات وأعراض الجفاف، مثل عدم وجود حفاضات مبلَّلة لأكثر من ثماني إلى 10 ساعات، والبكاء بدون دموع، جفاف الفم أو رفض شرب أي سوائل
- تيبس الرقبة أو الصداع
- ألم البطن
- صعوبة في التَّنفُّس
- الطفح الجلدي
- ألم في المفصل أو انتفاخ
- احصل أيضًا على المساعدة الطبية إذا دامت الحمى لأكثر من خمسة أيام على التوالي.
- تشجيع طفلك على تناوُل السوائل
- ارتداء طفلك لملابس خفيفة.
- استخدم بطانية خفيفة إن كان طفلك يشعر بالقشعريرة حتى تنتهي.
- لا تعطِ الأسبرين للأطفال أو المراهقون.
- لا تعطي رضيعًا أي نوع من مسكنات الألم حتى يتم التواصل مع الطبيب وتقييم حالة الطفل.
- إذا كان طفلك يبلغ من العمر ستة أشهر أو أكبر، فأعطِه أسِيتامينُوفين (تيلينول، وأدوية أخرى) أو أيبوبروفين (أدفيل، ومورتين، وأدوية أخرى). اقرأ الملصقات بحرص لمعرفة الجرعة المناسبة.
- إن كان طفلك أقل من 3 أشهر ومصاب بالحمى، من المهم الحصول على المساعدة الطبية فورًا.
اسعَ للعناية الطبية إن ظهر على طفلك في أي عمر أي مما يلي:
- التهيُّج، أو التصرف بشكل غير طبيعي، والذي لا يحسن حتى بعد أخذ الأدوية لخفض الحمى
- علامات وأعراض الجفاف، مثل عدم وجود حفاضات مبلَّلة لأكثر من ثماني إلى 10 ساعات، والبكاء بدون دموع، جفاف الفم أو رفض شرب أي سوائل
- تيبس الرقبة أو الصداع
- ألم البطن
- صعوبة في التَّنفُّس
- الطفح الجلدي
- ألم في المفصل أو انتفاخ
- احصل أيضًا على المساعدة الطبية إذا دامت الحمى لأكثر من خمسة أيام على التوالي.