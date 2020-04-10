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مرأة

لو طفلك سخن.. 6 نصائح لعلاج ارتفاع الحرارة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
في الغالب لا تبدو على الأطفال المصابين بالحمى الشديدة نسبيًّا علامات مرض معين، ويعتمد علاج الحمى على إستراتيجيات الرعاية المنزلية التي تساعد على تلقي العلاج.. إليك 6 نصائح للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة لدى الطفل:

- تشجيع طفلك على تناوُل السوائل

- ارتداء طفلك لملابس خفيفة.

- استخدم بطانية خفيفة إن كان طفلك يشعر بالقشعريرة حتى تنتهي.

- لا تعطِ الأسبرين للأطفال أو المراهقون.

- لا تعطي رضيعًا أي نوع من مسكنات الألم حتى يتم التواصل مع الطبيب وتقييم حالة الطفل.

- إذا كان طفلك يبلغ من العمر ستة أشهر أو أكبر، فأعطِه أسِيتامينُوفين (تيلينول، وأدوية أخرى) أو أيبوبروفين (أدفيل، ومورتين، وأدوية أخرى). اقرأ الملصقات بحرص لمعرفة الجرعة المناسبة.


- إن كان طفلك أقل من 3 أشهر ومصاب بالحمى، من المهم الحصول على المساعدة الطبية فورًا.


اسعَ للعناية الطبية إن ظهر على طفلك في أي عمر أي مما يلي:

- التهيُّج، أو التصرف بشكل غير طبيعي، والذي لا يحسن حتى بعد أخذ الأدوية لخفض الحمى

- علامات وأعراض الجفاف، مثل عدم وجود حفاضات مبلَّلة لأكثر من ثماني إلى 10 ساعات، والبكاء بدون دموع، جفاف الفم أو رفض شرب أي سوائل

- تيبس الرقبة أو الصداع

- ألم البطن

- صعوبة في التَّنفُّس

- الطفح الجلدي

- ألم في المفصل أو انتفاخ

- احصل أيضًا على المساعدة الطبية إذا دامت الحمى لأكثر من خمسة أيام على التوالي.




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