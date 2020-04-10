نصيحة خبيرة الأبراج لـ مواليد 10 أبريل

نصيحة: هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، وإذا أتيح السفر فقد يكون مفيدا لك.