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مرأة

نصيحة خبيرة الأبراج لـ مواليد 10 أبريل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:15 ص
نصيحة خبيرة الأبراج
نصيحة خبيرة الأبراج لـ مواليد 10 أبريل
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 10 إبريل ، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 10 إبريل، فإن ذلك يعني أنك محب للاكتشاف وعاشق للأسفار.. تعمل بنشاط وشجاعة، ولديك روح مبادرة وموهبة تنظيمية. تحب أن تحصل على الاهتمام وترفض الإهمال بعنف.


نصيحة: هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، وإذا أتيح السفر فقد يكون مفيدا لك.
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