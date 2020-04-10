AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع أعداد مصابي كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:30 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو
عرضت قناة تن فى خبر عاجل يفيد تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ليرتفع عدد المصابين إلى 266.

ولم تعرض القناة أى تفاصيل عن الخبر.

وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن "COVID-19".

 

وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الإستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.

 

وأكد أنه في الـ 100 يوم الأخيرة، أظهر لنا فيروس كورونا  COVID-19 الضرر الذي يمكن أن يلحقه بالدول الغنية، ولا يزال يتعين علينا أن نرى الدمار الذي يمكن أن يلحقه في البلدان الفقيرة والأكثر هشاش،. نحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك، كان أحد الأسباب الرئيسية لإعلاننا حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي في يناير، هو أن البلدان والمجتمعات وخاصة تلك التي لديها أنظمة صحية ضعيفة سيكون لديها الوقت للاستعداد، مضيفا أنه بدون المساعدة والعمل الآن، يمكن أن تعاني البلدان الفقيرة والمجتمعات الضعيفة، من دمار هائل، إن أعداد الإصابات في أفريقيا صغيرة نسبيًا الآن، لكنها تزداد بسرعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دولة عربية تسجل أول حالة بفيروس كورونا اليوم

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا

شاهد.. حظر شامل للتجوال في تونس بسبب كورونا

إخضاع السعوديين العائدين من جاكرتا للحجر الصحي.. فيديو

لمواجهة كورونا.. طائرة عسكرية روسية تقل خبراء ومعدات طبية لـ البوسنة والهرسك.. فيديو

الصحة بـ رام الله تجري 16 ألف فحص كورونا منذ بداية الأزمة

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. تصرف صادم من ليلى علوي بعد أيام من وفاة زوجها السابق .. وزكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام

مفاجأة في نتائج تحاليل 10 حالات خالطوا سيدة توفيت بكوررنا في أسوان

شرط وحيد.. مرتضى منصور يحسم الجدل بشأن التعاقد مع عاشور وفتحي

بالسعال.. راكبة تتسبب في مقتل سائق أوبر ثلاثيني

ركاب سفينة يقفزون في المياه بعد علمهم بوجود حالة كورونا.. تفاصيل بالفيديو

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. قصة حفيده المثلي جنسيا وعلاقته بالممثل الإسرائيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

أسعار bmw اليوم في مصر .. صور