أمر تعلق في الفؤاد و عشعشا.. ضاحي خلفان يشعل تويتر بقصيدة شعر.. شاهد

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





و جاءت التغريدة بقصيدة شعر و غزل قائلا : أمر تعلق في الفؤاد وعشعشا حسن القوام لمن ذبحني إذا مشى.





وجاءت أبرز التعليقات:

ماشالله عليك... ليما الحين تتغزل بام العيال..تستاهل

....الله يهنيكم يارب





جميل هو الحب أن في القلب تعشعشى وما أخزاه أن كان للناس تكشفى





يا بختها علي كل هاد الحب





يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.





وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.















