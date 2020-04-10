AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمر تعلق في الفؤاد و عشعشا.. ضاحي خلفان يشعل تويتر بقصيدة شعر.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

و جاءت التغريدة بقصيدة شعر و غزل قائلا : أمر تعلق في الفؤاد وعشعشا   حسن القوام لمن ذبحني إذا مشى.

وجاءت أبرز التعليقات:
ماشالله عليك... ليما الحين تتغزل بام العيال..تستاهل 
 ....الله يهنيكم يارب

جميل هو الحب أن في القلب تعشعشى وما أخزاه أن كان للناس تكشفى

يا بختها علي كل هاد الحب 

يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.

وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة حسني مبارك.. ضاحي خلفان: سيخلده التاريخ وفدائي حتى الموت على تراب مصر

مشهد يسحر لب العاشقين.. ضاحي خلفان ينشر صورة لـ برج خليفة أثناء العاصفة

الحجر فعلا قد يطول.. ضاحي خلفان يوجة رسالة للإماراتيين.. شاهد

ضاحى خلفان: الحكومة أمرت بتخفيض عدد الموظفين والبعض يصر على التزامهم بالدوام

ضاحي خلفان يثير الجدل بتغريدة حول بعثرة الأموال .. شاهد

إذا ضاق صدرك.. رسالة غامضة من ضاحي خلفان عبر تويتر

ترشيحاتنا

حوار ساخر بين وائل جمعة وإبراهيم سعيد بشأن حقيقة معاناة الأول من الصلع

اخبار الفن .. تصرف صادم من ليلى علوي بعد أيام من وفاة زوجها السابق .. وزكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10-4-2020

أحمد حسن يكشف الفارق بين فترة مشاركته مع الأهلي والزمالك

دولة عربية تسجل أول حالة بفيروس كورونا اليوم

حقيقة عودة حلا شيحة للحجاب مجددًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

أسعار bmw اليوم في مصر .. صور