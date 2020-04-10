"تموين الوادي الجديد" تتسلم 228 بطاقة بدل فاقد

قال المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم وصول ٢٢٨ بطاقة تموين ذكية جديدة إلى المديرية والإدارات التموينية بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك لبطاقات بدل الفاقد والتالف والفصل الاجتماعي وبطاقات لأول مرة.





وأوضح أنه تم إصدار التعليمات اللازمة للبدء في تسليم البطاقات للمستفيدين منها بمختلف الإدارات التموينية، وبمكاتب التموين المختلفة بدء من الأحد المقبل.





وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة على مدار الساعة للتفتيش على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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