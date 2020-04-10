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محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد.
 
واكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا أن الحملة أسفرت عن ازالة 10 حالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمنطقة النجوع والكيمان بمساحة 9ط 18س عبارة عن  عشش واحواس وأسوار من الطوب الأبيض.
  
شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورؤساء القرى كلا في قطاعه.

وقال  سليمان إنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .
إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور
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