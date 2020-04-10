إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بـ الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد.

واكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا أن الحملة أسفرت عن ازالة 10 حالات تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بمنطقة النجوع والكيمان بمساحة 9ط 18س عبارة عن عشش واحواس وأسوار من الطوب الأبيض.

شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات والإدارة الهندسية بالمركز ورؤساء القرى كلا في قطاعه.



