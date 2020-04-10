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محافظات

بعد ظهور حالة إيجابية لطبيبة.. صحة مطروح تطالب بالتزام المنازل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
أهابت مديرية الصحة بمطروح خلال  صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك  بأهل مطروح مزيد من الانضباط و إلتزام المنازل  لمواجهة فيروس كورونا. 

ودعت المديرية الاهالي بعدم  الخروج من المنزل إطلاقا إلا للضرورة القصوي كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس. 

كما اكدت علي ضرورة الإهتمام جيدا بغسيل الأيدي بالماء والصابون ومنع التجمعات منعا باتا في أوقات السماح 
والإهتمام بلبس الكمامة إذا إضطرتك الظروف للتواجد بالتجمعات.

كانت  مستشفي مطروح العام قد أصدرت  مساء امس الخميس بيان توضيحي بعد إصابة طبيبة بالمستشفي بفيروس كورونا، حيث اكد البيان انه  ورود بلاغ من مستشفى حميات الاسكندرية عن إصابة أحد العاملين بالفريق الطبي بمستشفى مطروح العام والمقيم بمحافظة الإسكندرية.
بفيروس كورونا، وأن المصابة متواجدة بمحافظة الإسكندرية منذ يوم 2ابريل ،وحتى ظهور الأعراض،وتم العزل بمستشفى العجمي بالإسكندرية.

وقد تم حصر المخالطين وعزلهم ذاتيًا لمدة 14يوما، كما قامت المستشفى بتكثيف اجراءات التطهير عال المستوى بجميع أقسامها بمعرفة فرق مكافحة العدوى والترصد .
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