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اقتصاد

بنسبة 13.8%.. ارتفاع معدل البطالة في تركيا من ديسمبر إلى فبراير

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:20 ص
وكالات

أظهرت بيانات اليوم الجمعة،ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8 بالمئة خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير من 13.7 بالمئة قبل شهر، مما يشير إلى أن البطالة ستظل مرتفعة في الوقت الذي سبب فيه تفشي فيروس كورونا صدمة بدأت في مارس.

 

وبلغ معدل البطالة 14.7 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وتراجع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية إلى 15.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة، من 15.8 بالمئة قبل شهر وفقا لمعهد الإحصاءات التركي.

 

وتراجع معدل البطالة التركي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.6 بالمئة من 13 بالمئة قبل شهر    


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