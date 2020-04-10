طق حنك.. تبرعات الرياضيين للعمالة غير المنتظمة ومصابي كورونا في قفص الاتهام





وشارك في تحدي الخير عدد كبير من اللاعبين والفنانين لمساعدة السلطات في مواجهة فيروس كورونا بأقل خسائر مادية للمواطنين وخصوصا العمالة المنتظمة .





وأعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد ما زاد من الأعباء على لاعبي الدراجات المشاركة فى مسابقات المظاليم نظرا لقلة المقابل المادى فى العقود المبرمة بينهم وبين أنديتهم على الرغم من اتباع بعض الاتحادات العالمية سياسة دعم تنميتها منها الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذى أعلن عن تقديم دعم مالى للاعبى الأقسام الأدنى فى مختلف الأندية الإسبانية يقدر بـ 3 ملايين يورو .





وتلقى نجوم كرة القدم سهام الانتقادات إلا أنه ظهرت بعض النماذج التى غلبت الحس الوطنى رام وجودها خارج البلاد وقامت بالتبرع لصندوق تحيا مصر ببعض ممتلكاتها لصالح العمالة غير المنتظمة ومصابي كورونا





صدى البلد يسلط الضوء على ملف تبرعات نجوم كرة القدم لصالح العمالة غير المنتظمة ومصابي كورونا.





أحمد رمزى





في اتصال هاتفى جرى بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع أحمد رمزى نجم نادى الزمالك السابق والمقيم حاليًا بدولة الكويت ، صرح أنه في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا فقد قرر ان يتبرع بكافة ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص بصندوق تحيا مصر.





ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى أنه فخور للغاية بتلك الخطوة مثمنًا حسه الوطنى ودوره المجتمعى المتميز في تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لوطنهم في إشارة إلى أن حالة التكاتف المجتمعى التي تشهدها مصر تمثل انعكاسًا طبيعيًا للدور الذى تقوم به القيادة السياسية لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصرى في شتى المجالات وخاصة في مواجهة التحديات وهو الأمر الذى انعكس على أداء الحكومة المصرية في تعاملها مع مختلف الملفات .





المهن الرياضية





أعلنت نقابة المهن الرياضية التبرع بمبلغ مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لمساندة البلاد في هذه الظروف الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا.





وقالت النقابة فى بيان صادر عنها : "فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، مازالت مؤسسات الدولة تتكاتف لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا ودعم الآداء المتميز للحكومة بتوجيهات القيادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى ملأ قلوب المصريين فخرا واطمئنانا لذا قامت النقابة العامة للمهن الرياضية تفعيلا لدورها المجتمعي بناء علي موافقة مجلس الإدارة بدعم صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون جنيه دعما ومساندة للدولة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.





صندوق الجبلاية





فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صندوق دعم لاعبي مسابقات المظاليم الذى أعلن عنه مسئولو الجبلاية فى ظل أزمة الزمالك المالية التى يقع تحت براثنها لاعبو الأندية فى الوقت الراهن.





قال المصدر إنه سبق وأن أطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في عبر إنشاء صندوق دعم لهذا الغرض مع تخصيص رقم الحساب البنكي الداعم له أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة من أندية المظاليم.





وأضاف: صندوق دعم لاعبي المظاليم لم يستقبل جنيها واحدا حتى هذه اللحظة وكان من المفترض أن يتلقى دعما ماليا من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى جانب أندية الدورى الممتاز لصالح لاعبى فرق المظاليم للتخفيف عن كاهلهم الأعباء الحياتية التى يواجهونها فى ظل تعليق النشاط الرياضى باعتباره مصدر الرزق الوحيد لهم.





" طق حنك " شن عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة هجوما ضاريا على نجوم الرياضة بشأن ملف التبرعات وقال .. ما يثار حول إطلاق نجوم كرة القدم مبادرات المشاركة فى تحدى الخير مجرد طق حنك ومن قبيل الشو الإعلامى.





وأضاف لاعبى كرة القدم الذين ظهروا عبر مقاطع فيديو وأعلنوا تحمل تكفل المئات من الأسر الفقيرة لم يقوموا بالتوجه إلى المسالك الشرعية عبر صندوق تحيا مصر وايداع مبالغ مالية التكفل بالأسر المصرية المحتاجة.





لفت الى ان الاستثناء الوحيد هو احمد رمزى نجم نادى الزمالك السابق الذى توجه عبر مسلك شرعي تتبرع ببعض ممتلكاته داخل مصر وهو فى الخارج ولم يستفد فى السابق على مستوى الأندية او المنتخبات لكن حسه الوطنى عليه.





تحدى الخير فجّرت وزارة التضامن الاجتماعي مفاجأة صادمة حول حجم التبرعات التي أعلن عنها مجموعة من الفنانين فيما أطلق عليه "تحدي الخير"، فأصدرت بيانًا ردًا على الشكاوى التي وصلتها ضد "جمعية رسالة"، التي تتولى جمع التبرعات، تتهمها بتحصيل التبرعات من دون أن ترسلها إلى مستحقيها.





وقال بيان الوزارة: "بناء على الشكاوى التي تلقتها وزارة التضامن ضد جمعية رسالة بتحصيل مبالغ مالية من بعض الفنانين ورجال الأعمال، وعدم صرفها في مصارفها الشرعية، فقد فحصت اللجنة التي شكلتها الوزارة الشكاوى المقدمة؛ وكل ما أثير حول تلقي الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا؛ من فنانين ولاعبي كرة القدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات أشخاص عاديين".





وأضاف: "وتبين أن الجمعية قامت بإطلاق حملة «تحدي الخير» في 20 مارس 2020 وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020، وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 ملايين جنيه، منها مبلغ 1.639.085 من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم".





وشكل الرقم الذي أعلن من تبرعات الفنانين ولاعبي الكرة ورجال الأعمال صدمة لجمهور هؤلاء النجوم الذين أعلنوا عن تكفلهم بعدد من الأسر فيما يعد المبلغ المحصل وهو مليون و639 ألف جنيه فقط.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية ظهور الرياضيين عبر مقاطع فيديو للإعلان عن تكفلهم بالأسر من العمالة غير المنتظمة ومصابي فيروس كورونا وصفه البعض أنه جاء من قبيل الشو الإعلامى.