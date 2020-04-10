استغلال كورونا.. برلماني يطالب بردع تعديات البناء على أراضي الدولة

أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملاحقة المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية أو على أراضي الدولة، الذين يحاولوا أن يستغلوا انشغال البلد بمجابهة فيروس كورونا وتنفيذ مخالفاتهم.





وطالب النائب في بيان له، بتنفيذ توجيهات الرئيس بملاحقة هؤلاء المخالفين والضرب بيد من حديد والتعامل مع بكل حزم مع هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المخالفات في مهدها، مشددا على أنه لا مجال للفساد أو المجاملة في هذه القضايا الحيوية.





ونوه بحملات المداهمة التي انطلقت في نحو 15 محافظة هى المنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط، والشرقية، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والجيزة، والأقصر، والمنيا، وقنا، وسوهاج لملاحقة هذه المخالفات وضبط اصحابها.



