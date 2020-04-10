ظهور حيتان ضخمة قبالة ساحل مرسيليا.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، لقطات يظهر خلالها زوج من الحيتان الضخمة، بالقرب من منتزه كالانك الوطني، الذي يعد محمية طبيعية تشتمل على مناظر طبيعية خلابّة، وليس بعيدا عن مدينة مرسيليا الساحلية المتوسطية العامرة بالسيّاح عادة.





وينعزل الناس خلال تلك الفترة في منازلهم، طوعا أم كراهية، للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، تجد الحيوانات البرية متعتها في التجوال، مستفيدة بذلك ممّن قد يضيّق عليها حرّيتها من بني البشر.





من بين هذه الحيوانات، نجد الحيتان الضخمة، التي تم التقاط صور رائعة لزوجٍ منها في قلب مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل الجنوب الفرنسي.





وتعيش المدن الفرنسية في حالة من الإغلاق التام المفروض من قبل السلطات كإجراء وقائي لمواجهة تفشي وباء كورونا.