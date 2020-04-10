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أخبار العالم

المغرب يسجل 57 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:30 ص
المغرب يسجل 57 إصابة
المغرب يسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنها سجلت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 1431.

ووصل عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لدى المغرب إلى 105 والتعافي إلى 114.

وقررت وزارة الصحة بالمغرب تعميم علاج الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.

وجاءت هذه التوجيهات في دورية أرسلتها الوزارة إلى المدراء الجهويين للصحة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية ورئيس المجلس الوطني للأطباء.
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