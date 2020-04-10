عالم ڤيروسات: تجربة الصين في مكافحة كورونا رائدة.. فيديو

قال الدكتور فايد عطية أستاذ الڤيروسات والمناعة، إن التجربة الصينية في مكافحة وباء كورونا تجربة رائدة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الصين أكثر حزما من مصر.





وأضاف الدكتور فايد عطية لبرنامج "صباح الخير يامصر" عبر مداخلة بتقنية سكاي بي، أنه فور عودته من مصر، تعرض لعزل صحي استغرق 28 يوما.





وأشار إلي أن هناك بعض الحالات لا تظهر عليها أعراض الڤيروس إلا بعد أكثر من ١٤ يوما.





وأوضح أن الإجراءات المتخذة معه فور رجوعه من مصر كانت احترازية ومشددة.



