السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٠،نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.





وجاءت وفق بيان الهيئة كالآتي :





أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة