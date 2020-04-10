AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السكة الحديد تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:34 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٠،نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وجاءت وفق بيان الهيئة كالآتي :

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة
 
ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
 
رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٤٠ دقيقة 
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. قصة حفيده المثلي جنسيا وعلاقته بالممثل الإسرائيلي

حب في الزنزانة.. عروسان يقضيان شهر العسل في السجن بسبب كورونا

حقيقة عودة حلا شيحة للحجاب مجددًا

شاهد.. زوجان بريطانيان يتحديان الشرطة في حظر التجول بحفل شواء

فتح المساجد مع قرب حلول شهر رمضان.. الحكومة ترد

هل سيتم صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونيا.. الحكومة ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية e motion بعد إعلان الإنتاج الحربي عنها.. فيديو و صور

بمكياج ملفت.. روجينا تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها