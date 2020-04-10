هنيدي: لما الرئيس يكون ابن بلد مانخافش على ولاد البلد

نشر محمد هنيدي تويتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور تعليقا علي مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوبخ أحد المسؤولين في موقع إنشائي لأحد المشروعات، لعدم التزام العمال بارتداء الأقنعة الطبية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وعلق محمد هنيدي علي الفيديو قائلا: بالنسبالي انا حسيت بسعادة كبيرة وفخر لما شوفت الفيديو ده .. لما الرئيس يكون ابن بلد مانخفش على ولاد البلد.





يذكر أن محمد هنيدي وجه رسالة لمتابعيه للوقاية من فيروس كورونا من خلال نشره فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر".