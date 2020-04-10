معاكم.. منصة كويتية جديدة لعودة المغتربين

أطلقت وزارة الخارجية الكويتية منصة معاكم kw.gov.e.withyou://https بالتعاون مع الجھاز المركزي لتكنولوجیا المعلومات في اطار استكمال جھود الوزارة بالتنسیق مع كل الوزارات والقطاعات الحكومیة الأخرى المعنیة بترتیب عودة المواطنین إلى البلاد وذلك لتأمین تنظیم العودة السلیمة والآمنة لمواطنینا في الخارج.





ودعت الوزارة في بیان صحفي الیوم الجمعة المواطنین الكرام الراغبین في العودة إلى التسجیل الفوري لبیاناتھم في ھذه المنصة الإلكترونیة (kw.gov.e.withyou://https.





وأشارت الوزارة الي ان تلك المنصة هي المسار المعتمد الوحید من جمیع الجھات والقطاعات الحكومیة المختلفة الأخرى متمنیة للمواطنین والمواطنات جمیعا عودة آمنة إلى أرض الوطن سالمین غانمین.



