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فن

نشوى مصطفى: بعد برنامج أمي ولا ولادي بقيت مليونيرة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:02 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
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محمد نحلة
احتفلت نشوي مصطفى بتخطي احدى حلقات برنامج "امي ولا مراتي" المليون مشاهدة عبر فيسبوك.


وكتبت: "بقيت مليونيرة — بقيت مليونيرة  برنامج أمى ولا مراتى  —  الفيديو وصل لمليون مشاهدة  الحمد لله رب العالمين شكرًا شكرًا قناة  dmc" 

وتابعت: "شكرًا لكل زملائى واصحابى واخواتى اللي بمجهودهم تم انجاز البرنامج شكرًا لكل الضيوف الافاضل اللي شرفوا البرنامج والاهم شكرًا لكل المشاهدين اللي عجبهم البرنامج الحمد لله رب العالمين".

يذكر ان نشوى مصطفى، نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام وهي صغيرة وعلقت "وأنا كان عندي ٣سنين".
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