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أخبار العالم

بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس كوستاريكا بشأن فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
كتب محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تويتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب بن زايد: تلقيت اتصالًا هاتفيًا من رئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا.. بحثنا خلاله أوجه التعاون بين البلدين الصديقين ، وآخر التطورات بخصوص انتشار فيروس " كورونا " وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود على مستوى العالم لاحتواء تداعياته.
 
يذكر أن بن زايد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تلقيت اتصالا من الصديق سورونباي جينبيكوف، رئيس قرغيزستان"، بحثنا خلاله تعزيز علاقات بلدينا وسبل تطويرها، إضافة إلى مجالات التعاون والتنسيق في مكافحة فيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وأهمية تكاتف الجهود والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مواجهة هذا الوباء".


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