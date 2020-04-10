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حوادث

أمن القاهرة يلقي القبض على عنصرين إجراميين لسرقتهما السلاسل الذهبية من السيدات

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:01 م
المتهمين
المتهمين
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كتب محمد صبرى
نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بخطف السلاسل الذهبية من السيدات حال سيرهن بالطريق العام .

فقد تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من سيدة قررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بخطف السلسلة الذهبية الخاصة بها ولاذا بالفرار . 

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية مسجلة )  أمكن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وضبط بحوزتهما سلاح نارى (فرد خرطوش) .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب (الخطف) بإستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما ، وتصرفهما فى السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "سىئ النية" (تاجر مشغولات ذهبية بالقليوبية) أمكن ضبطه .

 كما اعترف بتحصله على السلسلة الذهبية المستولى عليها من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات حادث سرقة ، وتم بإرشاده ضبط  السلسلة الذهبية المستولى عليها لدى عميليه "حسنى النية" (صاحبى محلين مشغولات ذهبية) وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السلسلة والمتهمان واتهمتهما بالسرقة .

كما اعترفا المتهمان بإرتكابهما عدد ٥ حوادث سرقة (سلاسل ذهبية) من متعلقات المواطنين بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليهما لدى عملائهم المشار إليهم ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة .

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