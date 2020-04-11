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أخبار العالم

لبنان يعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي

أعلنت الصحة اللبنانية، اليوم السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 609 إصابة. 

وأعلنت السلطات الصحية في لبنان أمس، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 582 إصابة؛ وذلك بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

ووفقا للوكالة الوطني للإعلام اللبنانية، قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه من ضمن الحالات الجديدة أحد المغتربين أظهرت الفحوصات اصابته بـ "كوفيد-19".

وأضافت الصحة اللبنانية أنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على  19 وفاة.
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