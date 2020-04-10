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برلمان

3 أشهر.. تشريعية البرلمان: مد دور الانعقاد الحالي لإنجاز القوانين والموازنة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:05 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إن المجلس سينعقد 29 أبريل الجاري، دون أي نية لاستمرار التأجيل، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للنواب والعاملين بالأمانة العامة بالمجلس من خلال التطهير والتعقيم مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي للنواب داخل الجلسة العامة.

وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المجلس يسعى لإنجاز أجندته التشريعية المزدحمة وعلى رأسها قوانين الانتخابات سواء الخاصة بمجلس النواب أو المحليات بجانب مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، حيث لا يجوز -وفقا للائحة الداخلية- فض دور الانعقاد إلا بعد إقرار الموازنة.

ورجح النائب، مد دور الانعقاد الحالي 3 أشهر بحيث ينتهي في سبتمبر بدلا من يونيو، وذلك لإنهاء كافة الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا أنه لا يوجد أي ازمة في انهاء هذه الاستحقاقات، حيث لم يضع الدستور مواعيد محددة لإنهائها.

 وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أنه من المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب 9 نوفمبر القادم، وفقا للدستور الذي ينص على إجراء انتخابات البرلمان قبل انتهاء مدة المجلس بـ60 يوما، مشيرا إلى وجود متسع من الوقت لإنهاء قوانين الانتخابات. 
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