يوفنتوس يخطط لخطف موهبة ميلان الشابة





واستقر اليوفي على حارس نادي آي سي ميلان الشاب جانلويجي دوناروما والذي يقدم مستويات رائعة منذ تصعيده للفريق الأول منذ ما يقارب الخمس مواسم.





ومن المؤكد عدم استمرار الحارس الشاب ضمن صفوف الروسونيري خلال الفترة القادمة نظرًا لطموحاته الكبيرة باللعب بدوري أبطال أوروبا وجني المزيد من المال وهو ما لا يوفره له ميلان في الوقت الحالي.





وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى قرب رحيل دوناروما خلال الموسم الحالي خصوصًا وأن الميلان يريد تحقيق أكبر استفادة مادية منه نظرًا لانتهاء تعاقده بصيف عام 2021 القادم.





ودخل نادي يوفنتوس على خط المفاوضات بقوة عارضًا لاعبه فيديريكو بيرنارديسكي للدخول ضمن صفقة تبادلية لجلب الحارس المتألق لمدينة تورينو وهو ما سوف يسهل سير الصفقة بشكل كبير في ظل حاجة ميلان للاعب حيث حاولوا التعاقد معه بداية هذا الموسم ولكن المفاوضات لم تنجح.





يذكر أن جانلويجي دوناروما حارس ميلان الشاب قد بدأ أولى خطواته الأحترافية في الفريق الأول للنادي وهويبلغ من العمر 16 عام فقط ويعد هو ثاني أصغر حارس في تاريخ الدوري الإيطالي يخوض مباراة مع الفريق الأول .

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي في الوقت الحالي لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم المقبل بعد اقتراب اعتزال جانلويجي بوفون وعدم ثبات مستوى فوتشينيك تشيزني خلال معظم فترات الموسم مما دفع البيانكونيري للبحث عن خليفة بوفون في حراسة المرمى.