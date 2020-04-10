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برلمان

رغم كورونا والحظر.. حزب التجمع يحتفل سبعة أيام بعيد تأسيسه الـ 44

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:45 م
سيد عبدالعال رئيس
سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع
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أحمد أيمن
أعلن حزب المجتمع، انطلاق احتفالات الحزب بعيد تأسيسه الـ 44، وذلك لمدة سبعة أيام متواصلة تنتهي مساء الجمعة 17 أبريل 2020، مؤكدا أن احتفال هذا العام يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم متحديا وباء كورونا، الذي اختصم الإنسانية وراح يضرب دون هوادة في كل اتجاه.

وحددت قيادة الحزب صورة الاحتفالات من خلال الاستخدام المكثف لكل وسائل التواصل الاجتماعي لتأكيد قدرة الإنسان على الصمود واستمرار الحياة والانتصار وزراعة البهجة رغم حصار وباء كورونا، بالاتساق مع نهج الحزب منذ تأسيسه في 10 أبريل 1976 كواحد من أقدم الأحزاب المصرية من حيث النشأة.

واتفقت القيادة الحزبية على تكليف كافة أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية للاحتشاد بكل الأدوات المتاحة للاحتفال بعيد تأسيس الحزب كهدية ورسالة إلى الشعب المصري دعمًا لقدرته على الصمود و تجاوز المحن، معتبرا أن الإيجابية والنظرة المتفائلة هي الدستور العام الذي وضعه المؤسسين الأوائل لحزب التجمع وفي مقدمتهم خالد محي الدين، رائد الإصلاح الاجتماعي والديمقراطي.

هذا وقد استجابت كوادر الحزب وقياداته في المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان لتكليف القيادة بالاستعداد للاحتفال بتجهيز الاستعدادات اللازمة من صور ووثائق وفيديوهات عن  تاريخ الحزب ومواقفه الوطنية والتزامه بطموحات الناس في التغيير بالإضافة الي أهم القضايا الرئيسية التي نجح نواب حزب التجمع في حلها سواء داخل البرلمان أو خارجه مع  الاستعداد  بأرشيف فني وغنائي لمبدعي التجمع واليسار مثل محمد حمام وعزة بلبع وغيرهم بهدف الانحياز للقيم الأصيلة لرفع الروح المعنوية للشعب المصري وهو يواجه تلك الأزمة المستجدة المتمثلة في وباء كورونا.
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