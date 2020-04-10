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توك شو

بعد سرقة معدات طبية صينية.. تركيا تهاجم منازل المواطنين بسبب كورونا.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:47 م
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصدت فيه تعقب الشرطة التركية للحلاقين بداخل المنازل.

نشر مكتب حاكم مدينة جانقري التركية، شمال شرق أنقرة، مقطع فيديو يُظهر مداهمة قوات الأمن لأحد المباني الفارغة فوجدت بها حلاقا غير قانونيا يقوم بقصّ الشعر للناس.

في الشهر الماضي، أمرت تركيا بإغلاق صالونات الحلاقة ومصففي الشعر وصالونات التجميل، كواحدة من اُولى الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونتيجة لذلك، ازداد عدد الحلاقين غير القانونيين والحلاقين الذين يقومون بهذه الوظيفة داخل المنازل .

ووفقأ لإحصائيات قدمتها جامعة جون هوبكنز، فإن لدى تركيا 38226 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 812 حالة وفاة مؤكدة و1846 مريضًا تعافوا من الفيروس.

يذكر أن أردوغان سرق مؤخرأ  شحنة معدات طبية، أرسلتها الصين إلى أسبانيا لدعمها فى أزمتها بمواجهة كورونا .


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