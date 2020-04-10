نجم الاتحاد السعودي السابق: النادي طردني ولم أحصل على باقى مستحقاتي





وأضاف مبروك زايد عبر بث مباشر بموقع التواصل الأجتماعي تويتر أن الجيل الذهبي لنادي الاتحاد والذي حقق كافة البطولات مع الفريق قد تم معاملته بشكل غير لائق بتاريخه وأن جميع لاعبي ذلك الجيل صدموا من طريقة تعامل الإدارة معهم وأكد أنه فضل الرحيل في صمت دون إثارة أي مشاكل حفاظًا على تاريخه الكبير مع النادي.





وتابع زايد أنه مازالت هناك بعض المستحقات المالية له لدى نادي الاتحاد لم يحصل عليها حتى الأن ولا يعرف مصيرها .





ويعد مبروك زايد أحد اهم الحراس في تاريخ الكرة السعودية حيث حقق العديد من البطولات والألقاب كان أهمها الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع الاتحاد عامي 2004 و2005 كما أنه شارك مع الأخضر السعودي بكأس العالم 2002 و كان الحارس الحارس الأساسي للمنتخب بكأس العالم 2006 وقد أنتهى مشوار زايد مع الساحرة المستديرة عام 2014 بعد 14 سنة قضاها مع نادي الاتحاد.













كشف نجم حراسة مرمى نادي الاتحاد السعودي السابق مبروك زايد أنه قد تعرض لمعاملة سيئة جدًا من قبل إدارة النادي قبل أن يرحل عن الفريق ويعلن اعتزاله كرة القدم.