مميش: مصر قادرة على عبور الأزمات بفضل قيادتها السياسية ووعي أبنائها المخلصين

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية ورئيس هيئة قناة السويس السابق،إن مصر دوما تعبر كل الأزمات التي تمر بها،وقادرة على تجاوز أزمة فيروس كورونا بفضل القيادة السياسية ووعي أبنائها المخلصين، كما فعلت مسبقا في تحدي تنفيذ مشروعات تطوير محور قناة السويس وقناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ وإنشاء الأنفاق والكباري ، وذلك في زمن قياسي مقارنة بضخامة تلك المشروعات".





وأضاف مميش،في تصريحات خاصة لصدى البلد":"عندما قمنا بإنشاء قناة السويس الجديدة والمشروعات العملاقة في المنطقة ، خرجت الكثير من الشائعات الهدامة،ولكننا لم نكترث لها ، ووعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين أمام العالم أننا سنقوم بإنشاء القناة في زمن قياسي وبالفعل قمنا بحفرها في 11 شهر فقط وهو ما يعتبر إعجاز مصري حقيقي".





وتابع:"خرجت شائعات أيضا بأننا لن نعيد للمواطنين أموالهم والمتمثلة في الـ 64 مليار جنيه،ولكن أيضا أثبتنا كذب تلك الإفتراءات،وحصل كل مواطن كل ثلاثة أشهر علي الحوافز المستحقة، وفي 4 سبتمبر الماضي أي بعد إنتهاء الفترة الزمنية المحددة وهي الخمس سنوات تم صرف قيمة الشهادات للمواطنين ، وهذه هي طريقة مصر ووعود رئيسها ".



