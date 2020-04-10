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حوادث

حاولوا استغلال أزمة كورونا ..3 سيدات يصنعون كمامات مغشوشة بأسيوط

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:26 م
كمامات مغشوشة
كمامات مغشوشة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مصنع بدون ترخيص بأسيوط لتصنيع الكمامة الطبية الغير مطابقة للمواصفات الطبية لطرحها للبيع على الجمهور لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع الجهات المعنية بأسيوط من ضبط ( ثلاث سيدات ، مقيمين بدائرة المركز) أثناء قيامهن بإدارة مصنع لصناعة الكمامات الطبية (بدون ترخيص) وغير مطابقة للمواصفات الطبية ، وذلك بمنزل إحداهن.

وتم ضبط (3 ماكينات خياطة وسرفلة تستخدم فى عملية التصنيع – عدد 4000 كمامة جاهزة للتداول – عدد 500 قطعة من الأقمشة المعدة للتصنيع – كمية من الأساتيك) وبمواجهتهن إعترفوا بحيازتهن للمضبوطات بقصد الإتجار والبيع للجمهور نظيرً لمقابل مادى.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .

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