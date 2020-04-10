AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بطل مصري بروسيا: نقضي جميع الأوقات فى المنزل.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:27 م
مهاب مهيمن بطل المنتخب
مهاب مهيمن بطل المنتخب المصري للغطس
Advertisements
البهي عمرو

قال مهاب مهيمن بطل المنتخب المصري للغطس، إن متواجد فى روسيا منذ  نهاية عام 2019 موضحًا أن الوضع فى روسيا مغلق وكل مواطن يجلس فى بيته.

وأضاف بطل المنتخب المصري للغطس خلال مداخلة هاتفية على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه يقضى يومه بالكامل فى منزله ولا ينزل نهائيًا.

وأوضح بطل المنتخب المصري للغطس، أن المنطقة التى يسكن فيها سجلت 6 حالات إصابة بكورونا، وهذا الأمر يقلق الجميع.

ولفت بطل المنتخب المصري للغطس، إلى أن المسؤولين فى روسيا يولوا اهتماما كبير بالجميع لمواجهة هذه المرحلة.

وأشار بطل المنتخب المصري للغطس، إلى أنه كان فى مصر نهاية شهر 11 وبعد ذلك خرج لجنوب افريقيا لخوض بطولة تابعة للاتحاد المصري، وبعد ذلك عاد لروسيا لاستكمال المنحة الخاصة به وكشف أن الالمبيات تم تأجيلها لعام وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا في روسيا

ترشيحاتنا

مساجين وجزيرة نائية.. أمريكا تدفن ضحايا كورونا بهذه الطريقة.. شاهد

مش هنتحرم من شم النسيم.. فوائد للرنجة لن تتخيلها

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر مي نور الشريف

غواصة تستمر 50 يوما تحت الماء.. التحديث المستمر لمنظومة التسليح للحفاظ على الأهداف الأقتصادية

اخبار الفن .. تصرف صادم من ليلى علوي بعد أيام من وفاة زوجها السابق .. وزكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام

إعلامية: سقوط الدولار قريبا لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور

تعقيم منازل المصابين بـ كورونا بقرية منشية نيازى بـ المنيا

بعد تصدرها الترند.. 10 إطلالات ملفتة عرضت حلا شيحة للانتقاد