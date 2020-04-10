بطل مصري بروسيا: نقضي جميع الأوقات فى المنزل.. فيديو

قال مهاب مهيمن بطل المنتخب المصري للغطس، إن متواجد فى روسيا منذ نهاية عام 2019 موضحًا أن الوضع فى روسيا مغلق وكل مواطن يجلس فى بيته.

وأضاف بطل المنتخب المصري للغطس خلال مداخلة هاتفية على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه يقضى يومه بالكامل فى منزله ولا ينزل نهائيًا.

وأوضح بطل المنتخب المصري للغطس، أن المنطقة التى يسكن فيها سجلت 6 حالات إصابة بكورونا، وهذا الأمر يقلق الجميع.

ولفت بطل المنتخب المصري للغطس، إلى أن المسؤولين فى روسيا يولوا اهتماما كبير بالجميع لمواجهة هذه المرحلة.

وأشار بطل المنتخب المصري للغطس، إلى أنه كان فى مصر نهاية شهر 11 وبعد ذلك خرج لجنوب افريقيا لخوض بطولة تابعة للاتحاد المصري، وبعد ذلك عاد لروسيا لاستكمال المنحة الخاصة به وكشف أن الالمبيات تم تأجيلها لعام وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.