تخصص 5 غرف لاستقبال حالات كورونا في بني سويف

بناء علي تعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف وبإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف بدأت مستشفي الفشن المركزي برئاسة الدكتور كريم جمال مدير المستشفى فى تجهيز مكان بالمستشفى لاستقبال أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كوفيد 19 (كورونا).

حيث تم تجهيز 5 غرف حجر صحي مجهزة بمدخل منفصل بالمستشفى لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا كما قامت إدارة المستشفى بتخصيص غرفة اشتباه للكشف علي المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا مع توفير أجهزة الكشف المبدئي لقياس درجة الحرارة مع تواجد كافة الأطقم الطبية وتوافر كافة المستلزمات والأدوية .

وتم التأكد من عمل أجهزة التعقيم كما يتم متابعة العمل بالاستقبال والتأكد من تواجد الأطباء، والممرضات لانتظام سير العمل بالمستشفى وأصدر مدير المستشفى تعليماته بتوفير تهوية جيد وعدم وجود تكدس أو زحام من المواطنين.





وشدد مدير المستشفي على النظافة بصفه مستمرة واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة وصحة المرضى.



