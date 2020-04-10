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أخبار البلد

2 مليون جنيه مساهمة من إحدى شركات الأسمنت لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:32 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
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احمد عبد القوى

في إطار روح التعاون المشترك والمسؤولية المجتمعية لدى شركة مصر للأسمنت–قنا، قررت الشركة التبرع بـ 2 مليون جنيه  لصندوق "تحيا مصر" لمساعدة الدولة في التغلب على "أزمة كورونا"، وبذلك تكون شركة مصر للأسمنت–قنا من أوائل الشركات التي لبَت دعوة صندوق تحيا مصر والتي تلخصت في كلمات بسيطة:  "نتشارك هنعدي الأزمة"، وذلك بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يغطي التبرع لصندوق "تحيا مصر" فيما يخص أزمة انتشار وباء كوفيد-19 (كورونا) ثلاثة قطاعات حددتها الدولة وهي:

1- دعم العمالة غير المنتظمة وإمداد كل عامل بمنحة قدرها 500 جنيه.

2- دعم المجهودات الطبية مما يشمل زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية.

3- توفير أجهزة تنفس صناعي تحت تصرف وزارة الصحة والسكان لمساندتها في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب المساهمة في تدبير الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة.

وحول تبرع شركة مصر للأسمنت–قنا لصندوق "تحيا مصر" من أجل مواجهة فيروس كورونا، قال اللواء عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة الشركة: "هذا التبرع يعتبر أقل ما يمكننا بذله من أجل الوطن في مكافحة فيروس كورونا، والذي يعد أخطر التحديات التي تواجه العالم كله وليس مصر وحدها". 

وأضاف: "نحن فخورون بمشاركتنا في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأؤكد أن الشركة دائمًا ما تدعم أي مبادرات يتم طرحها لخدمة المجتمع وهو ما يمثل جزءًا من مسؤوليتنا الاجتماعية المستمرة تجاه بلدنا وشعبنا".

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