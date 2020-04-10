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محافظات

توفت أمها وأصيب والدها.. قصة طفلة دمرت الكورونا حياة أسرتها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أشعلت الطفلة هناء  معوض  المصابة بمرض الكورونا المستجد والتى توفيت والدتها وتم حجز والدها أيضا وجدتها بالعزل  بعد ظهور نتائج العينات إيجابية مواقع التواصل الاجتماعى  ، للدعاء لها ولوالدها بالشفاء العاجل بعد أن تم حجزهما فى عزل مستشفى 15 مايو بالقاهرة )

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وقد جاءت التعليقات بالتواصل الاجتماعى (ادعو لهم بظهر الغيب ربنا يقومهم بالسلامه هي وابوها وجدتها )  ، ( أدعو لهنا ووالدها بالشفاء العاجل ولوالدتها بالرحمه ربنا يغفر لها ويسكنها فسيح جناته.)

(دعواتكم لهناء ولوالدها بالشفاء العاجل)  ،  ( أدعوا  وشيروا يمكن نكون سبب بالدعاء لله في الشفاء ).

 

 و البداية  وجود حالة إعياء لزوجة تدعى ، . أ ( 3 سنة ) كانت تعانى  من  التهاب رئوى مزمن  وربو منذ سنوات  ، وفجأة شعرت بقسوة الألم  , وتم تحويلها الى مستشفى الصدر بالفيوم  ، التى قامت بأخذ عينة ومسحة منها  ، وجاءت النتيجة إيجابية  ، فتم نقلها الى مستشفى العزل بالقاهرة وتوفيت فى اليوم الثانى لوصولها  ، وتم دفن جثمانها فى مقابر الأسرة بمدينة الفيوم بمعرفة وزارة الصحة وبحضور أسرتها .

 

ثم قامت مديرية الصحة بالفيوم  ، بأخذ عينات ومسحات  من باقى أفراد الأسرة والمخالطين لهم بلغت أكثر من 15 عينة، وبعد الفحوصات والتحليلات للعينات  ، جاءت 4 عينات أيجابية من المخالطين للسيدة التى توفيت وهم زوجها مصطفى , م (4 سنة ) ووالدته  ونجلته الصغيرة  وزوجة شقيقة .

على الفور تم نقل الزوج ونجلته وزوجة شقيقة إلى  عزل مستشفى 15 مايو بالقاهرة والأم الى عزل مستشفى ملوى بمحافظة الفيوم  ، للعزل والعلاج  وتماثل حالتهم للشفاء .

يقول سيد . ف معلم وجيران الأسرة المنكوبة : حتى هذه اللحظات الحرجة ، لم تتوصل أجهزة الأمن ولا الصحة للمصدر الحقيقى وراء إصابة الاسرة بمرض الكورونا ومن المصدر الاساسى وراء العدوى ، وان تعددت الروايات والأقاويل بان شخصا من السعودية وهو صديق للاسرة  جاء لحضور عيد ميلاد  ونقل لهم العدوى والاسرة لاتعرف سوى اسمه فقط ولا يعرف احدا عنوانه ورواية أخرى تتردد بان أحد أفراد الاسرة كان يقوم بأداء العمرة فى السعودية وعند عودته نقل اللعدوى للأسرة .

 

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