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توك شو

خاوية على عروشها.. كيف أصبحت محطات مترو باريس بعد تفشي كورونا.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو رصد خلو مترو الأنفاق فى فرنسا بعد تفشى وباء كورونا.

تُواصل محطات المترو في العاصمة الفرنسية باريس، غلق أبوابها في اليوم 24 من الإغلاق التام المفروض في البلاد من قِبل السلطات، كإجراء وقائي لمنع تفشي كوفيد 19.

وكشف جيروم سالومون، كبير مسئولى الصحة فى فرنسا  مؤخرأ إن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في فرنسا تجاوز 12 ألفا اليوم الخميس، بعد وفاة 1341 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يذكر أن  8044 فرنسى قد توفوا بفيروس كورونا  وكان اثنان وأربعون بالمائة من المتوفين يبلغون أكثر من 70 عامًا، مضيفًا أن 424 مريضًا توفوا في المستشفيات في اليوم الماضي.


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