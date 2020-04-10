مستشار البيت الأبيض: في هذه اللحظة سنعيد فتح البلاد مرة أخرى

أكد دكتور أنتوني فوتشي، مستشار البيت الأبيض وخبير الفيروسات والأمراض المعدية أنه في حاجة إلى دليل واضح وقوي من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في الولايات المتحدة.





وقال فوتشي في تصريحات إلى شبكة "سي ان ان" الامريكية: "يقرر نوع الفيروس ما إذا كان من المناسب فتح البلاد أم لا".





وأضاف: "أن منحنى الحالات الجديدة يبدو أنه يتسطح مع انخفاض دخول المستشفيات والمرضى على أجهزة التنفس الصناعي في نيويورك"، مضيفا: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح ، دعنا نحافظ على هذا الاتجاه".





وأصدرت العديد من الولايات تحذير إلى المواطنين بعدم السفر، والبقاء في منازلهم، أثناء الاحتفالات بالجمعة العظيمة، وعيد الفصح.





وكانت جامعة جون هوبكنز، قد أعلنت تسجيل 466000 حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 16600 حالة حتى اليوم، وتعافي 26000



