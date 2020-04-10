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حوادث

تفاصيل انتحار شاب بعد الانفصال عن زوجته بـ المنيا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:12 م
تعرف على حكايه انتحار
تعرف على حكايه انتحار شاب بعد الانفصال عن زوجته
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ايمن رياض

لم يعرف محمد . ج ابن مدينة المنيا أن مصيره سيكون الانتحار بعد أن انفصل عن زوجته منذ 9 أشهر لإصابته بأزمة نفسية حادة كانت سببا في انتحاره، شنقا داخل مسكنه.


ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بحي أبو هلال.


انتقل فريق من أجهزة الأمن، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الجثة لشاب يُدعى "م. ج"، وأنه مات مُنتحرًا بشنق نفسه.


أوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية في المديرية، أن المُنتحر سبق له الزواج وانفصل عن زوجته عقب مرور 9 أشهر على زواجهما، وعقب ذلك أُصيب الشاب بحالة نفسية سيئة، قادته إلى الانتحار تحرر محضرا بالواقعة.

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