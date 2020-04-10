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توك شو

بعد 76 يوم توقف.. هل عادت الروح لـ مدينة ووهان الصينية بعد وباء كورونا ؟

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد عودة الروح لقطارات ومطار ووهان بعد 76 يومًا من التوقف.

خرج الملايين من سكان مدينة ووهان الصينية لمباشرة أعمالهم لأول مرة منذ فرض الحجر الصحي عليها يوم 23  يناير الماضي.

 وتعد المدينة البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد، حيث شهدت ظهور أول حالة إصابة به في نهاية العام الماضي وهو ما استدعى عزلها عن العالم بشكل كامل لقرابة الثلاثة أشهر. 

وعادت المواصلات العامة وحركة الملاحة الجوية للعمل مرة أخرى فشهدت محطة قطار المدينة ومطارها توافد العديد من المسافرين المشتاقين إلى التحرك من وإليها دون تصريح خاص وجب عليهم الحصول عليه من أجل السفر خلال الفترة الماضية.

وقد تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ93 ألف فى الصين، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و577  ألف حالة فى العالم وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.
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