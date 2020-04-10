إجراء سعودي جديد لمواجهة كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم " صحة عسير " عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن إغلاق أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير، جاء ضِمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المنشآت الصحية؛ حرصًا على سلامة الجميع.









ودعا الجميع إلى التواصل مع الرقم 937 لأي استفسار عن فيروس كورونا، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.





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ويشار إلى أن أعلنت وزارة الصحة السعودية ، الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا وصل 666، مشيرة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة الفيروس ليرفع الإجمالي إلى 3287.





وأشارت الصحة السعودية إلى أن نسبة دقة فحص تشخيص كورونا عالية جدا.





وشددت الصحة السعودية على ضرورة البقاء في المنازل وتجنب الاختلاط، مؤكدة على أنه "يجب الحفاظ على مسافة متر ونصف في الطوابير".



